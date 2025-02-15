Дзюба: ВСУ бросают бойцов в полуокруженных городах ради политических баллов

Пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба назвал причину, почему командование Вооруженных сил Украины оставляет своих бойцов в полуокруженных российскими войсками городах или населенных пунктах. Он предположил в разговоре с РИА Новости, что за это командиры получают какие-то полититические балы.

По словам военнопленного, командиры могут получить признание у политического руководства республики только в том случае, если их подразделения понесли значительные потери.

«Если там побед-то нет, то побед нет. Поэтому какие-то там большие чины себе на победах не могут ни звание, ни должность получить. Берут такими вот, если много потерь. Если много потерь — значит, боевая бригада выполняла серьезную задачу. Значит, она там что-то... Ну, мое мнение, что как-то пытаются на этом играть», — добавил Дзюба.

По словам военного, такая тактика в ВСУ приводит к тому, что людей не хватает и неподготовленных бойцов отправляют на передовую. Также в зону боевых действий попал и он сам.

«Пытаются туда просто людей затащить. Потом затаскивают и просто оставляют, вот как меня оставили. Я думаю, что даже мое командование, оно не рассматривало, чтобы меня вывезти, как-то забрать», — рассказал пленный, отметив, что все прекрасно понимают, что оставленные бойцы долго не проживут.

Ранее житель города Запорожье Константин рассказал, что командиры ВСУ уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. Только после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родными и попросить их начать собирать документы.