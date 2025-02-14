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07:59, 14 февраля 2025Бывший СССР

Житель Запорожья сообщил об уничтожении ВСУ рапортов о негодности к службе

РИА Новости: ВСУ уничтожают рапорты мобилизованных о негодности к службе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. Об этом сообщил РИА Новости житель города Запорожье Константин.

По его словам, только после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родными, которые начинают собирать необходимые справки. «Если займешься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное», — сказал собеседник агентства.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что на Украине принудительно мобилизуют непригодных к службе граждан после обновления ими данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Он отметил, что после посещения ТЦК ему сказали пройти лечебную комиссию. «Там не смотрели на болезни, поставили все штампы "годен" и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован», — рассказал он.

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