РИА Новости: ВСУ уничтожают рапорты мобилизованных о негодности к службе

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. Об этом сообщил РИА Новости житель города Запорожье Константин.

По его словам, только после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родными, которые начинают собирать необходимые справки. «Если займешься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное», — сказал собеседник агентства.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что на Украине принудительно мобилизуют непригодных к службе граждан после обновления ими данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Он отметил, что после посещения ТЦК ему сказали пройти лечебную комиссию. «Там не смотрели на болезни, поставили все штампы "годен" и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован», — рассказал он.