Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

Около сотни пассажиров рейса из Алма-Аты в Екатеринбург застряли в Казахстане

Около сотни пассажиров рейса из Алма-Аты в Екатеринбург застряли в Казахстане из-за многократного переноса. Об этом сообщает портал E1.ru.

Уточняется, что самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь 18 февраля в 09:35 по местному времени, но время отправления изменили на 23:10. По словам одного из пассажиров рейса, сначала лайнер не смог приземлиться из-за погодных условий и улетел в другой город. Затем людей посадили в автобус, довезли до самолета, но вскоре вернули обратно в терминал из-за того, что борт был якобы сломан. А после этого у экипажа закончилось летное время, поэтому вылет пришлось перенести в третий раз.

Собеседник издания добавил, что сейчас пассажиры прошли границу в обратную сторону, иногородних отправили на автобусе в отель. Он также рассказал, что часть путешественников летит с пересадкой из Вьетнама и не может попасть на родину с вечера 17 февраля.

Представители перевозчика пояснили, что из-за позднего прибытия самолета в Алма-Ату по причине неблагоприятных погодных условий авиакомпании пришлось продлить ожидание вылета, так как рабочее время экипажа закончилось.

«На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — подчеркнули в Red Wings.

В начале февраля направлявшиеся в Объединенные Арабские Эмираты туристы почти на сутки застряли в аэропорту Волгограда в ожидании вылета. Рейс авиакомпании Flydubai задержали на 19 часов.

