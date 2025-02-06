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12:24, 6 февраля 2025Путешествия

Россияне почти на сутки застряли в аэропорту в ожидании вылета в Дубай

TourDom: Рейс Flydubai из Волгограда в Дубай задержали на 19 часов
Алина Черненко

Фото: Staff / Globallookpress.com

Рейс авиакомпании Flydubai из Волгограда в Дубай задержали на 19 часов, и направлявшиеся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) туристы почти на сутки застряли в аэропорту в ожидании вылета. Об этом пишет портал TourDom.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в ОАЭ 5 февраля в 23:35. Однако в 21:38 в аэропорту Волгограда ввели план «Ковер», и его временно закрыли по решению Росавиации. Из-за этого лайнер, который следовал из ОАЭ и должен был приземлиться в 22:35, пришлось отправить на запасной аэродром в Самаре.

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Как пишет издание, воздушное судно до сих пор не прилетело в Волгоград, несмотря на то, что аэропорт этого российского города уже работает штатно. «Очевидно, у экипажа закончилось рабочее время и самолет отправят после отдыха пилотов», — говорится в источнике.

5 февраля в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. До этого приостановили работу воздушные гавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

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