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22:34, 5 февраля 2025Путешествия

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены в 21.38 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

3 февраля в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

12 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.

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