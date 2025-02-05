Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены в 21.38 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

3 февраля в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

12 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.