Осудившего СВО актера из «Сватов» призвали проверить из-за заработка в России

Осудившего СВО актера Феклистова призвали проверить из-за заработка в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить осудившего специальную военную операцию (СВО) актера из сериала «Сваты» Александра Феклистова из-за заработка в России. Об этом сообщает издание «Страсти».

В 2022 году актер высказался против СВО и извинился перед украинцами от лица россиян. Теперь же стало известно, что Феклистов продолжает зарабатывать в России, анонимно озвучивая книги.

«Можно привлечь его к ответственности. Нужно понимать, на какие счета поступают деньги. Мы сделаем официальный запрос в Генеральную прокуратуру», — заявил Бородин.

Руководитель ФПБК добавил, что ему известно об антироссийской позиции артиста и его дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Феклистов — русофоб. Пытается усидеть на двух стульях», — считает Бородин.

Ранее Феклистов объяснил свое решение переехать в Испанию. «Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», — заявил он.