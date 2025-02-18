Парикмахер назвала вызывающее облысение средство для волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн: Маска для волос вызывает облысение

Парикмахер и трихолог Рэйчел Валентайн из Австралии назвала вызывающее облысение средство для волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Речь идет о маске для ухода за волосами. По словам эксперта, в последнее время многие девушки делают зализанные пучки и хвосты с помощью данного средства. Валентайн объяснила, что оно не предназначено для ежедневной укладки волос. «Маска как средство для укладки волос не полезна, поскольку она может закупорить фолликулы. Если у вас есть проблемы с кожей головы, например, перхоть или псориаз, это станет вашим рецептом катастрофы», — предупредила она.

В связи с этим специалистка призвала использовать только гель или лак. «Они будут работать намного лучше, сохраняя гладкость ваших волос надолго», — отметила автор видео.

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