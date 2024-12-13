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18:47, 13 декабря 2024Ценности

Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

Стоматолог Цуркан: зубы брюнетов отбеливаются быстрее из-за природных пигментов
Екатерина Ештокина

Фото: Caroline Veronez / Reuters

Врач-стоматолог Юлия Цуркан раскрыла россиянам связь между цветом волос и природным тоном зубов. Соответствующий материал публикует издание «Доктор Питер».

Доктор рассказала, что при отбеливании зубов натуральный цвет волос имеет важное значение. Так, самыми благодарными пациентами в плане осветления резцов считаются смуглые брюнеты.

«У брюнетов природные пигменты зуба в основном представлены молекулами бета-каротина, которые как раз дают такой интенсивный желтый цвет зубов. Они с легкостью вступают в реакцию с радикалами кислорода и превращаются в бесцветные. Поэтому отбеливание у таких пациентов происходит быстрее. И результат всегда очень хорошо виден», — пояснила специалистка.

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Помимо этого, Цуркан заявила, что у шатенов чаще всего преобладает оттенок зубов, в котором эффект отбеливания будет менее выраженным. «Важно, что темно-русые пациенты получат более заметный эффект, чем светло-русые», — добавила врач.

В заключение стоматолог уточнила, что сложнее всего изменить оттенок зубов рыжеволосым пациентам, поскольку у них присутствует максимальное количество разных пигментов в эмали и в дентине, как и в структуре волос.

В апреле неожиданный аксессуар для зубов стал модным среди молодежи. Речь шла об искусственных брекетах, которые предприниматели продавали на маркетплейсах Etsy и Amazon.

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