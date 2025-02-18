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19:39, 18 февраля 2025Бывший СССР

Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений

Гунба: Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений в ответ на обращения общественников. Об этом заявил набравший в первом туре президентских выборов больше всего голосов кандидат Бадра Гунба, передает ТАСС.

По его словам, парламент непризнанной республики подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной компании. Он подчеркнул, что это было прописано в соглашении между властями и оппозицией, которое было подписано в ноябре 2024 года.

«Парламент Абхазии принял наши законные требования и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной кампании, как прописано в ноябрьском Соглашении», — написал он.

Ранее Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганбой. Так он охарактеризовал попытку и.о. президента освободить от должности главу Службы госбезопасности Абхазии Дмитрия Кучуберию.

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