Пассажир перевернувшегося в Торонто самолета описал ЧП фразой «висели, как летучие мыши»

CNN: Пассажир перевернувшегося в Торонто самолета рассказал о взрывах

Пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines, перевернувшегося в аэропорту Торонто, Канада, описал ЧП фразой «мы висели вверх ногами, как летучие мыши». О случившемся он рассказал в беседе с CNN.

По словам Питера Кукова, пассажиры пытались выбраться из лайнера как можно быстрее и помогали друг другу. Как только мужчине удалось покинуть борт, он услышал взрыв. Оказалось, что воздушное судно начало гореть.

80 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа выжили, однако более десятка человек получили травмы. Как минимум двое находятся в тяжелом состоянии.

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Торонто попал на видео. На кадрах видно, что во время жесткой посадки после удара о землю самолет опрокинулся и перевернулся на крышу. Предположительно, причиной ЧП стал сильный ветер.