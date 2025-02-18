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13:20, 18 февраля 2025Путешествия

Пассажир перевернувшегося в Торонто самолета описал ЧП фразой «висели, как летучие мыши»

CNN: Пассажир перевернувшегося в Торонто самолета рассказал о взрывах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images

Пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines, перевернувшегося в аэропорту Торонто, Канада, описал ЧП фразой «мы висели вверх ногами, как летучие мыши». О случившемся он рассказал в беседе с CNN.

По словам Питера Кукова, пассажиры пытались выбраться из лайнера как можно быстрее и помогали друг другу. Как только мужчине удалось покинуть борт, он услышал взрыв. Оказалось, что воздушное судно начало гореть.

80 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа выжили, однако более десятка человек получили травмы. Как минимум двое находятся в тяжелом состоянии.

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Air Lines в аэропорту Торонто попал на видео. На кадрах видно, что во время жесткой посадки после удара о землю самолет опрокинулся и перевернулся на крышу. Предположительно, причиной ЧП стал сильный ветер.

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