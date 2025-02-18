Момент крушения самолета в аэропорту Торонто попал на видео

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Airlines в Торонто попал на видео

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Торонто попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, что в момент жесткой посадки после удара о землю самолет опрокинулся и перевернулся на крышу. На борту находились 80 человек. Число пострадавших составило 18 человек.

По данным ABC News, самолет, следовавший из американского Миннеаполиса, мог перевернуться при посадке в Торонто из-за сильного ветра.

1 февраля сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.