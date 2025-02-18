Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:52, 18 февраля 2025Путешествия

Момент крушения самолета в аэропорту Торонто попал на видео

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Airlines в Торонто попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Момент крушения самолета авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Торонто попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, что в момент жесткой посадки после удара о землю самолет опрокинулся и перевернулся на крышу. На борту находились 80 человек. Число пострадавших составило 18 человек.

По данным ABC News, самолет, следовавший из американского Миннеаполиса, мог перевернуться при посадке в Торонто из-за сильного ветра.

1 февраля сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      У невесты случился сердечный приступ в день свадьбы

      Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

      Названы преимущества возвращения западных брендов в Россию

      Боец СВО одним ударом позволил штурмовикам зачистить опорный пункт ВСУ

      Подполье сорвало железнодорожную логистику ВСУ в Запорожье

      Москвичей предупредили о снеге и гололедице

      Момент крушения самолета в аэропорту Торонто попал на видео

      Россиянину отказали в пересмотре 15-летнего приговора за поджог военкомата

      В Турции заявили о проигрыше Запада Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше