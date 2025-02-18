Президент Украины Владимир Зеленский сделал больше всех для уничтожения государственности на территории страны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам»
«Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — подчеркнул помощник президента.
Патрушев оценил вклад Зеленского в подрыв украинской государственности и подчеркнул, что нынешняя власть страны зависит исключительно от поддержки Запада. Он подчеркнул, что после распада СССР Россия уважала суверенитет Украины и делала все для развития добрососедских отношений между странами. Помощник президента добавил, что западные политики и корпорации не скрывают свою заинтересованность в доступе к украинским природным ресурсам.
Ранее Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.