Патрушев: Зеленский сделал больше всех для уничтожения государственности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал больше всех для уничтожения государственности на территории страны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам»

«Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — подчеркнул помощник президента.

Патрушев оценил вклад Зеленского в подрыв украинской государственности и подчеркнул, что нынешняя власть страны зависит исключительно от поддержки Запада. Он подчеркнул, что после распада СССР Россия уважала суверенитет Украины и делала все для развития добрососедских отношений между странами. Помощник президента добавил, что западные политики и корпорации не скрывают свою заинтересованность в доступе к украинским природным ресурсам.

Ранее Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.