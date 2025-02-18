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10:52, 18 февраля 2025Бывший СССР

Патрушев оценил вклад Зеленского в уничтожение украинской государственности

Патрушев: Зеленский сделал больше всех для уничтожения государственности Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Аппарат Совбеза РФ / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский сделал больше всех для уничтожения государственности на территории страны. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам»

«Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — подчеркнул помощник президента.

Патрушев оценил вклад Зеленского в подрыв украинской государственности и подчеркнул, что нынешняя власть страны зависит исключительно от поддержки Запада. Он подчеркнул, что после распада СССР Россия уважала суверенитет Украины и делала все для развития добрососедских отношений между странами. Помощник президента добавил, что западные политики и корпорации не скрывают свою заинтересованность в доступе к украинским природным ресурсам.

Ранее Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.

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