Переговоры России и США назвали прекрасной новостью для всего мира

Политолог Ламеса: Переговоры России и США являются прекрасной новостью для мира

Переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, являются прекрасной новостью для всего остального мира. Об этом РИА Новости заявил аргентинский политолог Кристиан Ламеса, передает РИА Новости.

«Недавно завершившийся первый этап переговоров между представителями США и России вне всякого сомнения является прекрасной новостью для мира, показывает искренние намерения США и России достичь мира в этом конфликте, начатым администрацией Джо Байдена», — рассказал аналитик.

Ламеса подчеркнул, что целью администрации бывшего президента Байдена в конфликте на Украине было использовать Киев как инструмент давления и сдерживания России.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что США достаточно бегло обозначили свои подходы к урегулированию конфликта на Украине, так как темой «плотно» займется специально для этого созданная переговорная группа. Представитель Кремля сообщил, что в американскую группу войдет спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог.