Переговоры России и США вызвали злость во Франции

BFMTV: Премьер Франции Байру разозлился из-за контактов Путина и Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру разозлился из-за контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, так как Европа оказалась исключенной из диалога двух лидеров. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — возмутился глава правительства.

Байру также подчеркнул, что состоявшаяся в Париже встреча европейских стран по вопросу оказания помощи Украине не привела ни к каким прорывам и закончилась безрезультатно.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что саммит стран Европы по Украине стал грандиозным фиаско президента Франции Эммануэля Макрона. Он также подчеркнул, что стратегия французского лидера является контрпродуктивной, так как продвижением вопроса об отправке войск на Украину он отторгает от себя союзные Парижу страны.