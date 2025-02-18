Макрона подняли на смех из-за саммита по Украине

Филиппо: Саммит по Украине в Париже стал грандиозным фиаско Макрона

Саммит стран Европы по Украине, который состоялся ранее в Париже, стал грандиозным фиаско президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!» — поднял политик главу государства на смех.

Филиппо также подчеркнул, что стратегия Макрона является контрпродуктивной, так как продвижением вопроса об отправке войск на Украину он отторгает от себя союзные Парижу страны. В частности, он указал на Польшу, которая отказывается от участия в подобных инициативах.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не отправит войска на Украину, но поддержит те страны, которые это сделают. При этом глава правительства заверил, что его страна продолжит поддерживать Киев «в организационном, гуманитарном аспекте и военной помощью».