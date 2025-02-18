Песков высказался о выборах в Абхазии

Песков: Для России важно, чтобы выборы в Абхазии прошли в рамках закона

Для России важно, чтобы выборы в Абхазии завершились в рамках закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля», — рассказал Песков.

Он добавил, что России важно сохранение стабильной ситуации в Абхазии, а сама республика является близким государством.

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганбой.