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13:13, 18 февраля 2025Бывший СССР

Песков высказался о выборах в Абхазии

Песков: Для России важно, чтобы выборы в Абхазии прошли в рамках закона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Для России важно, чтобы выборы в Абхазии завершились в рамках закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля», — рассказал Песков.

Он добавил, что России важно сохранение стабильной ситуации в Абхазии, а сама республика является близким государством.

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганбой.

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