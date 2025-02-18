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11:02, 18 февраля 2025Россия

Под Москвой пятиклассник подобрал с земли петарду и лишился четырех пальцев

MK.RU: В Подмосковье пятиклассник подобрал петарду и лишился четырех пальцев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Волоколамском городском округе Подмосковья 11-летний мальчик подобрал с земли петарду и лишился четырех пальцев, передает MK.RU.

По данным издания, пятиклассник вместе с приятелями направился в дом к своему крестному, который служит егерем в лесничестве. Взрослого дома не оказалось, дети стали возвращаться и заметили петарду. Они начали баловаться с пиротехникой.

Школьник метнул петарду, а через некоторое время решил поднять ее с земли, и произошел взрыв. Мальчику оторвало четыре пальца на левой руке.

Врачам позже удалось пришить ему большой палец.

Ранее сообщалось, что в Красноярске школьники толпой избили мальчика, закидали петардами и начали угрожать его отцу. После инцидента семья написала заявление в полицию, где выяснилось, что пятеро нападавших подростков уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за мелкие кражи.

ЖЗЛ
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