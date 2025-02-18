Подростков арестовали за стрельбу по сделавшему им замечание россиянину

В Приморье суд арестовал двоих подростков за стрельбу по мужчине из-за замечания

В Приморском крае суд арестовал двоих несовершеннолетних местных жителей, которые начали драку с прохожим из-за замечания в их сторону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они будут под стражей два месяца. Подростки и их 19-летний сообщник проходят подозреваемыми по статьям 30, 105 УК России («Покушение на убийство»).

16 февраля компания молодых людей выпивала на улице, и одному из них стало плохо от выпитого. Тогда они решили побить товарища по щекам, чтобы привести в чувства. В это время мимо проходил мужчина, который сделал молодым людям замечание. В результате произошел конфликт, который перерос в драку, а потом один из подозреваемых два раза выстрелил из аэрозольного пистолета в область головы потерпевшего. Пострадавшего увезли в больницу.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые избили и похитили человека в Большом Камне.