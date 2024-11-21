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09:08, 21 ноября 2024Силовые структуры

Двое мужчин избили и похитили россиянина из-за сделанного им замечания

В Приморье двое мужчин избили и похитили человека, сделавшего им замечание
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.xom

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые избили и похитили человека в Большом Камне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным следствия, все произошло в среду, 20 ноября, в районе одного из домов по улице Парковой. Потерпевший сделал замечание двум мужчинам, которые справляли нужду во дворе. В ответ на это злоумышленники набросились на него, избили и поместили в багажник автомобиля Nissan Tiida.

Похищенному удалось выбраться из багажника во время движения машины.

Сейчас нападавшие на него мужчины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Ранее в Смоленской области задержали 41-летнего сантехника, попытавшегося похитить 5-летнего ребенка.

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