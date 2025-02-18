Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 18 февраля 2025Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемого в совершенной 24 года назад расправе россиянина

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины 24 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали подозреваемого в расправе, совершенной 24 года назад. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в ночь с 21 на 22 августа 2000 года мужчина со своим сообщником на улице Советской города Армавира остановили машину ВАЗ-21011 и попросили водителя отвезти их на карьер. В хуторе Радищево злоумышленники напали на него и нанесли ему множественные удары. Травмы оказались несовместимы с жизнью. После это преступники скрылись на автомобиле потерпевшего.

Одного из нападавших, 44-летнего жителя Армавира, сотрудники уголовного розыска задержали сразу. В январе 2001 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Второй скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе следствия выяснилось, что все это время он проживал в Ростовской области по поддельным документам. Задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась заживо сжечь знакомых из ревности и попалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше