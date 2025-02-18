Полицейские задержали подозреваемого в совершенной 24 года назад расправе россиянина

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины 24 года назад

В Ростовской области задержали подозреваемого в расправе, совершенной 24 года назад. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в ночь с 21 на 22 августа 2000 года мужчина со своим сообщником на улице Советской города Армавира остановили машину ВАЗ-21011 и попросили водителя отвезти их на карьер. В хуторе Радищево злоумышленники напали на него и нанесли ему множественные удары. Травмы оказались несовместимы с жизнью. После это преступники скрылись на автомобиле потерпевшего.

Одного из нападавших, 44-летнего жителя Армавира, сотрудники уголовного розыска задержали сразу. В январе 2001 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Второй скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе следствия выяснилось, что все это время он проживал в Ростовской области по поддельным документам. Задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась заживо сжечь знакомых из ревности и попалась.