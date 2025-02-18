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13:40, 18 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка пыталась заживо сжечь знакомых из ревности и попалась

В Оренбургской области задержана женщина, пытавшаяся заживо сжечь знакомых
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Оренбургской области задержана жительница села Трудовое, пытавшаяся из ревности заживо сжечь знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, ЧП произошло 14 февраля в доме, расположенном на Садовой улице в селе Трудовое. Там находилась фигурантка и двое ее знакомых. После распития спиртных напитков они уснули, а женщина подожгла мягкую мебель и из ревности решила таким образом расправиться со спящими друзьями. В результате произошло возгорание дома. Когда огонь разгорелся, подозреваемая через окно покинула дом и скрылась. Отмечается, что преступный умысел по расправе не удалось довести до конца, так как пострадавшие проснулись и потушили пожар.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области суд рассмотрит дело против женщины, пытавшейся сжечь сына, пока тот спал.

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