Россиянка подожгла кровать спящего сына и попала под суд

В Нижегородской области женщина пыталась сжечь сына, пока он спал

В Нижегородской области суд рассмотрит дело против женщины, пытавшейся сжечь сына, пока тот спал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре 2024 года обвиняемая в квартире дома на улице Коммунистическая города Балахны поссорилась с сыном. Она подожгла постельное белье на кровати, где он спал, а затем сбежала. Потерпевший проснулся и вызвал аварийно-спасательную службу. Ему удалось спастись.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункта «д, е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом») УК РФ.

Ранее стало известно, что мать семилетнего мальчика, с которым расправился отчим в Черняховске, привлекут к уголовной ответственности за укрывательство преступления.