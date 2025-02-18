Польша сообщила об отсутствии у США планов сокращать военное присутствие в Европе

Президент Польши Дуда: США не планируют сокращать военное присутствие в Европе

Соединенные Штаты не планируют сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом, трансляцию вел телеканал TVP Info.

По его словам, Вашингтон заверил Варшаву в отсутствии подобных намерений.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил, что США могут вывести часть своих войск с территории Европы, но они не покинут Североатлантический альянс.