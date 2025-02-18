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21:41, 18 февраля 2025Мир

Польша сообщила об отсутствии у США планов сокращать военное присутствие в Европе

Президент Польши Дуда: США не планируют сокращать военное присутствие в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Соединенные Штаты не планируют сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом, трансляцию вел телеканал TVP Info.

По его словам, Вашингтон заверил Варшаву в отсутствии подобных намерений.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил, что США могут вывести часть своих войск с территории Европы, но они не покинут Североатлантический альянс.

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