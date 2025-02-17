В НАТО допустили вывод войск США из Европы

Военный комитет НАТО: США могут вывести войска из Европы, но не покинут альянс

США могут вывести часть своих войск с территории Европы, но они не покинут Североатлантический альянс. Такое мнение выразил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, его слова приводит Bloomberg.

«США не выйдут из НАТО. Но вывод части из 100 000 военнослужащих, которые размещены в Европе, может быть на повестке дня из-за некоторых обязательств, которые Вашингтон имеет далеко отсюда, в Тихом океане», — отметил адмирал.

По мнению Каво Драгоне, «маловероятно», что большое количество американских военных покинут Европу. Тем не менее он указал на то, что альянсу «необходимо оперативно отреагировать на любое сокращение присутствия США в регионе, чтобы военные могли быть в состоянии заполнить образовавшийся пробел».

Ранее глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует готовиться к возможному сокращению американского военного контингента в регионе. По его словам, США пересматривают военное присутствие в Европе и сообществу нужно подумать о том, как действовать в ситуации, когда Вашингтон выведет часть войск.