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10:59, 16 февраля 2025Мир

Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США

Глава МО Швеции Йонсон: ЕС следует подготовиться к сокращению США контингента
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует готовиться к возможному сокращению США военного контингента в регионе. Об этом заявил глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон, его слова приводит ТАСС.

По словам Йонсона, США пересматривают военное присутствие в Европе, и ЕС нужно подумать о том, как действовать в ситуации, когда Вашингтон выведет часть войск.

«Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность», — призвал Йонсон.

Ранее верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас испугалась конфликта с США после слов вице-президента Штатов Вэнса о Европе.

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