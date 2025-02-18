Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

Ушаков: Пока трудно говорить о том, что позиции Россия и США сближаются

Пока трудно говорить о том, что позиции России и США сближаются, но этот вопрос поднимался во время обсуждений. Об этом заявил помощник президента российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Пока трудно говорить о том, что позиции сближаются, но вопрос об этом поднимался. Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга и продвигать отношения двух стран, поскольку и Россия, и США в этом заинтересованы», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Ушакова, переговоры делегаций прошли «неплохо».

Ранее Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине. Он добавил, что имена переговорщиков от Москвы по урегулированию конфликта пока неизвестны. Помощник подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать президент после получения имен участников переговоров от американской стороны.

