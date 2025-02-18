Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 18 февраля 2025Мир

Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

Ушаков: Пока трудно говорить о том, что позиции Россия и США сближаются
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Пока трудно говорить о том, что позиции России и США сближаются, но этот вопрос поднимался во время обсуждений. Об этом заявил помощник президента российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Пока трудно говорить о том, что позиции сближаются, но вопрос об этом поднимался. Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга и продвигать отношения двух стран, поскольку и Россия, и США в этом заинтересованы», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Ушакова, переговоры делегаций прошли «неплохо».

Ранее Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине. Он добавил, что имена переговорщиков от Москвы по урегулированию конфликта пока неизвестны. Помощник подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать президент после получения имен участников переговоров от американской стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

      Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

      Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

      В России перечислили всех необходимых участников переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше