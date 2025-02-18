Популярная модель попала в объективы папарацци топлес

Популярная американская модель Брукс Надер попала в объективы папарацци топлес на отдыхе в Мексике. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 29-летнюю манекенщицу без верхней одежды и с обнаженной грудью. Звезда располагалась на застеленном полотенцем шезлонге в красных коротких шортах и шляпе. Помимо этого, она надела солнцезащитные очки. В то же время от обуви знаменитость отказалась.

В декабре 2024 года популярная модель снялась в нижнем белье для рекламы. Манекенщица приняла участие в фотосессии для марки LDMA и предстала в белом комплекте одежды.