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11:53, 18 февраля 2025Ценности

Популярная модель попала в объективы папарацци топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: HEM / BACKGRID / Legion-media.com

Популярная американская модель Брукс Надер попала в объективы папарацци топлес на отдыхе в Мексике. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 29-летнюю манекенщицу без верхней одежды и с обнаженной грудью. Звезда располагалась на застеленном полотенцем шезлонге в красных коротких шортах и шляпе. Помимо этого, она надела солнцезащитные очки. В то же время от обуви знаменитость отказалась.

В декабре 2024 года популярная модель снялась в нижнем белье для рекламы. Манекенщица приняла участие в фотосессии для марки LDMA и предстала в белом комплекте одежды.

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