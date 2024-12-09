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11:19, 9 декабря 2024Ценности

Популярная модель снялась в нижнем белье для рекламы

Американская модель Брукс Надер снялась в белом нижнем белье для рекламы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Екатерина Ештокина
Брукс Надер

Брукс Надер . Фото: LDMA

Популярная американская модель Брукс Надер снялась в нижнем белье для рекламы. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

По данным издания, 27-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для марки LDMA. На размещенных снимках звезда предстала в белом комплекте, состоящем из бюстгальтера без косточек и трусов с высокой талией. Помимо этого, модель надела бежевые штаны. При этом она продемонстрировала рельефный пресс и стройное тело.

В мае модель Брукс Надер запечатлели в купальнике на отдыхе. Манекенщица попала в объективы папарацци в цветном раздельном плавательном костюме.

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