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18:17, 18 февраля 2025Экономика

Потолок цен на российскую нефть захотели опустить еще ниже

Bloomberg: Группа семи задумала понизить потолок цен на российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Страны, входящие в «Группу семи» (G7), рассматривают вариант понижения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего заявления.

Согласно этой информации, министры финансов стран этой группы могут получить распоряжение пересмотреть ценовой лимит, который в настоящее время установлен на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти. Предполагается, что это станет очередным шагом к тому, чтобы повысить расходы России на военные нужды и «стимулировать ее к переговорам о значимом мире».

Впрочем, как признает издание, пока неизвестно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде. Вероятнее всего, его пересмотрят.

Ранее сообщалось, что последние санкции США против российской нефтяной отрасли вынудили поставщиков уменьшить для китайских покупателей цены на премиальный сорт нефти ESPO, поставляемый с Дальнего Востока.

Кроме того, есть прогнозы, что российскому нефтяному экспорту из-за санкций США угрожает кризис. В частности, стоимость фрахта танкеров для поставок увеличилась в полтора раза.

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