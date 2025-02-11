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15:58, 11 февраля 2025Экономика

России пришлось снизить цены на премиальный сорт нефти

Bloomberg: Из-за санкций России пришлось увеличить дисконт на сорт нефти ESPO
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Последние санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, заставили российских поставщиков снизить цены на премиальный дальневосточный сорт нефти ESPO для покупателей из Китая. Об этом со ссылкой на источники среди трейдеров сообщает Bloomberg.

К настоящему времени нефть с поставкой в марте торгуется с премией к сорту Brent в размере два-три доллара за баррель, хотя ранее она превышала пять долларов. При этом покупают ее в основном небольшие частные заводы, а многие из числа крупных государственных предприятий пока оценивают риски использования ESPO в новых условиях.

Главной сложностью для поставок стало резко сократившееся число танкеров, готовых доставлять партии, и портов, не отказавшихся от работы с грузами из России. Оба обстоятельства сделали фрахт судов более дорогим, из-за чего независимые переработчики снижают объемы производства, а продавцы вынуждены предлагать большие скидки.

Собеседники агентства утверждают, что отправители рассматривают возможность использовать для разгрузки порты, которые ранее не были задействованы, или же готовы перегружать нефть в море на другие танкеры для сокрытия ее происхождения. Однако такие операции в любом случае снизят конечный доход поставщиков.

На прошлой неделе сообщалось, что стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals вернулась на уровень ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель. В качестве причин такого снижения цен также называли санкции, выразившиеся в снижении числа доступных танкеров.

Основными бенефициарами санкций пока выглядят ближневосточные страны, которые на фоне проблем с российской нефтью массово подняли цены на собственный товар.

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