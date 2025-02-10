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17:29, 10 февраля 2025Экономика

Крупнейшие страны ОПЕК оказались в выигрыше из-за санкций против России

Bloomberg: Последние санкции США против РФ позволили странам ОПЕК поднять цены
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Последние и самые жесткие санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные еще администрацией президента Джо Байдена, позволили крупнейшим странам ОПЕК поднять цены для своих ключевых рынков. Об этом пишет Bloomberg.

Ирак, второй по объемам поставщик в картеле, поднял стоимость своего основного сорта для Азии Basrah Medium и тяжелой нефти Basrah Heavy до самого высокого с сентября 2022 года уровня. В ОАЭ цены выросли до максимума с сентября прошлого года, а Саудовская Аравия объявила о новом росте на прошлой неделе.

Потенциальная нехватка танкеров для поставок клиентам в Азии российской нефти привела к тому, что покупатели вынуждены искать замену выпадающим объемам. Угроза санкций против иранской нефти, связанная уже с политикой действующего главы Белого дома Дональда Трампа, только усиливает позиции остальных производителей региона.

Нынешний рост цен несколько ослабит давление на арабские страны. Хотя нефть по-прежнему остается значительно дешевле, чем требуется Саудовской Аравии для финансирования своих расходов. Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке устанавливают стоимость сырья для покупателей по долгосрочным контрактам каждый месяц. Как правило, они следуют за курсом Саудовской Аравии, поднимая или снижая цены в зависимости от действий Эр-Рияда.

Ранее агентство указывало, что первые признаки кризиса в экспорте российской нефти уже заметны. Речь идет о резком росте стоимости фрахта танкеров для поставок, а также большом количестве застрявших к море танкеров с партиями нефти, которые не принимают в портах.

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