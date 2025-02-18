Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 18 февраля 2025Россия

Появились подробности об изнасиловавших мальчика в туалете элитной школы подростках

В Петербурге изнасиловавшие в туалете мальчика подростки перевелись из школы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двое подростков, которые принимали участие в изнасиловании мальчика с особенностями развития в туалете элитной школы в Московском районе, перевелись — родители забрали их документы из учебного заведения. Такие подробности появились у «Фонтанки».

Издание разузнало, что мать третьего школьника, которого называют зачинщиком ситуации, уверена в его невиновности.

По данным «Фонтанки», 14 февраля в школе прошло экстренное родительское собрание, на котором обсуждалось произошедшее. На мероприятии присутствовали директор и педагоги школы, начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) УМВД России по Московскому району, начальник отдела образования администрации Московского района и заместитель прокурора Московского района.

Возмущенные взрослые интересовались, какое наказание ждет учащихся после надругательства над ребенком, который учится в школе по инклюзивной программе. Им ответили, что отстранить от занятий детей не получится, поскольку им не исполнилось 15 лет. Это можно сделать только по заявлению родителей или законных представителей. А после — по решению ОДН, однако «там должны быть серьезные нарушения».

Собравшиеся также предложили организовать в школе родительские патрули. Учителя восприняли инициативу скептически и объяснили, что тронуть предполагаемого нарушителя или высказать ему претензии взрослые не смогут. О своих подозрениях они будут вправе лишь доложить дежурному педагогу.

В администрации школы подчеркнули, что на территории есть камеры видеонаблюдения, но и «слепых зон» достаточно. Ставить камеры в туалетах запрещено законом.

До этого стало известно, что петербургские учителя захотели уволиться из школы после изнасилования мальчика.

В феврале распространилась информация о том, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже попал в соцсети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Самолет с россиянами на борту сел в Якутии после сигнала о поломке шасси

      В Российском фонде прямых инвестиций рассказали об ожиданиях от переговоров с США

      Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

      В Абхазии заявили о попытке срыва президентских выборов

      Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину

      Россиянам посоветовали есть больше белковых продуктов на завтрак

      Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

      Российский золотопромышленник и его сообщники получили сроки за незаконную добычу металла

      США призвали Европу за время переговоров с Россией скинуться Украине на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше