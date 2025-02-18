Появились подробности об изнасиловавших мальчика в туалете элитной школы подростках

В Петербурге изнасиловавшие в туалете мальчика подростки перевелись из школы

В Санкт-Петербурге двое подростков, которые принимали участие в изнасиловании мальчика с особенностями развития в туалете элитной школы в Московском районе, перевелись — родители забрали их документы из учебного заведения. Такие подробности появились у «Фонтанки».

Издание разузнало, что мать третьего школьника, которого называют зачинщиком ситуации, уверена в его невиновности.

По данным «Фонтанки», 14 февраля в школе прошло экстренное родительское собрание, на котором обсуждалось произошедшее. На мероприятии присутствовали директор и педагоги школы, начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) УМВД России по Московскому району, начальник отдела образования администрации Московского района и заместитель прокурора Московского района.

Возмущенные взрослые интересовались, какое наказание ждет учащихся после надругательства над ребенком, который учится в школе по инклюзивной программе. Им ответили, что отстранить от занятий детей не получится, поскольку им не исполнилось 15 лет. Это можно сделать только по заявлению родителей или законных представителей. А после — по решению ОДН, однако «там должны быть серьезные нарушения».

Собравшиеся также предложили организовать в школе родительские патрули. Учителя восприняли инициативу скептически и объяснили, что тронуть предполагаемого нарушителя или высказать ему претензии взрослые не смогут. О своих подозрениях они будут вправе лишь доложить дежурному педагогу.

В администрации школы подчеркнули, что на территории есть камеры видеонаблюдения, но и «слепых зон» достаточно. Ставить камеры в туалетах запрещено законом.

До этого стало известно, что петербургские учителя захотели уволиться из школы после изнасилования мальчика.

В феврале распространилась информация о том, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Издевательства несовершеннолетние фиксировали на видео, ролик позже попал в соцсети.