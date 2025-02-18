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14:34, 18 февраля 2025Силовые структуры

Появились подробности расправы над найденной у дороги в Ленобласти женщины

Mash: Найденную в овраге у дороги в Ленобласти продавщицу мог убить ее ухажер
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пропавшую в начале февраля женщину нашли в овраге у дороги в российском регионе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С женщиной, которую обнаружили в овраге у дороги в Ленинградской области без признаков жизни, мог расправиться ее ухажер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительной информации, приезжий из Таджикистана на протяжении нескольких месяцев ухаживал за потерпевшей. В один из дней февраля он усадил ее к себе в машину под надуманным предлогом и увез в неизвестном направлении. В авто мужчина избил девушку монтировкой, а затем скрылся. Его задержали на территории Таджикистана местные правоохранители.

Российским полицейским подозреваемый рассказал, где спрятал тело, по видеосвязи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. («Убийство») Решается вопрос об экстрадиции мужчины.

По данным канала, ранее приезжий из Таджикистана уже был судим в России по тяжкой статье и депортирован. Он вернулся в страну, предварительно, сменив ФИО.

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