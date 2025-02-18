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10:05, 18 февраля 2025Силовые структуры

Пропавшую в начале февраля женщину нашли в овраге у дороги в российском регионе

В овраге у дороги в Ленобласти нашли тело продавщицы алкомаркета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В Ленинградской области обнаружили женщину, пропавшую в начале февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, потерпевшую нашли в овраге у дороги, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района. Выяснилось, что 2 февраля иностранец расправился с женщиной и спрятал ее тело. Затем он уехал к себе на родину, где его уже задержали местные правоохранители.

О пропаже 4 февраля сообщил брат жертвы. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Женщина работала продавщицей алкомаркета, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в Амурской области по ходатайству следствия суд арестовал и отправил в СИЗО 45-летнего жителя города Тында, подозреваемого в расправе над сожительницей.

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