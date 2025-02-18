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02:01, 18 февраля 2025Из жизни

Пожилую учительницу обвинили в сексе с четырьмя школьниками

ABC: В Австралию учительницу Хельгу Лэм судят за совращение учеников в 1970-х
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Австралии идет процесс по гражданскому иску против бывшей учительницы Хельги Лэм, которую обвиняют в совращении нескольких школьников. Об этом пишет ABC News.

Скандал вокруг пожилой учительницы из штата Новый Южный Уэльс продолжается много лет. Следователи установили, что женщина занималась сексом с несколькими учениками в 1970-х. Однако она доказала, что в то время законодательство Австралии не запрещало секс между взрослыми женщинами и детьми. Суду пришлось признать, что она действительно не нарушала закон и потому не подлежит наказанию.

Теперь пострадавшие подали против Лэм гражданский иск и требуют компенсаций. В частности, один из истцов рассказал, что в течение одного учебного года и каникул Лэм занималась с ним сексом «не реже двух раз в неделю». Он разорвал эти отношения, потому что «в школе все говорили об этом».

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Другой мужчина заявил, что Лэм «собиралась заняться с ним сексом в классе», но в этот момент вошла другая учительница. Пострадавшие также показали, что, когда они отправились к директору школы и рассказали о поведении учительницы, их назвали «лжецами и дураками».

Сама Лэм полностью отвергает все обвинения в свой адрес по гражданскому иску. Власти штата Новый Южный Уэльс выплатили пострадавшим 2,5 миллиона австралийских долларов (146 миллионов рублей). Процесс по дополнительным компенсациям продолжается.

В марте 2024 года сообщалось, что в Австралии освободили 77-летнюю бывшую школьную учительницу, осужденную за половое насилие над 10-летним учеником в 1970-х. Она провела за решеткой чуть более года.

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