Правоохранители пришли с обыском в крупнейший вуз российского региона

В Курганском государственном университете проходят обыски

Правоохранители пришли с обыском в Курганский государственный университет (КГУ). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на несколько источников, близких к силовым органам.

По данным издания, один из источников рассказал, что силовики зашли в кабинет, где проводится приемная кампания. Они проверили все документы, часть из которых забрали. Другой источник сообщил, что проверка началась накануне, но сегодня, 18 февраля, она еще продолжается. По его словам, оперативники отрабатывают направления, связанные с экономическими преступлениями. Отмечается, что на месте работают сотрудники УМВД России и регионального Следственного комитета (СК).

Ранее сообщалось, что в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями.