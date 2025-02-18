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04:14, 18 февраля 2025Мир

Премьер Дании назвала разговоры об отправке войск на Украину преждевременными

Премьер Дании заявила, что говорить об отправке датских войск на Украину рано
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что разговоры об отправке датских военных на Украину — преждевременны. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По словам чиновницы, вначале нужно прояснить многие вопросы. Например, следует понять, какова может быть роль Соединенных Штатов в «миротворческой миссии» на территории Украины.

Ранее стало известно, что власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. Уточняется, что с начала конфликта на Украине правительство Дании перечислило Киеву около 7,5 миллиардов долларов.

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