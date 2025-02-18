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10:26, 18 февраля 2025Бывший СССР

Президент Грузии рассказал о попытках подтолкнуть страну к войне с Россией

Президент Грузии Кавелашвили: Страну подталкивали к войне с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

После начала конфликта на Украине внешние силы подталкивали Грузию к войне с Россией, оставляя республику наедине с ядерной державой. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью Radio Courtoisie.

По его словам, республике обещали передать оружие для войны с Россией. Он добавил, что молодые проевропейцы заставляли тогдашнее правительство сделать это. Кавелашвили отметил, что такие призывы заявлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине — республику призывали присоединиться к санкциям и послать добровольцев на Украину. Он также заметил, что Грузия не является членом НАТО и Евросоюза.

Он добавил, что в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ. Кавелашвили раскритиковал действия экс-президента страны Саломе Зурабишвили, которая «стояла за спиной Молдавии и Украины».

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявил, что Тбилиси в первую очередь интересуют национальные интересы Грузии и будущее страны, а не что напишут в резолюции Европейского союза по этому поводу. Он добавил, что на вопрос о важности защиты собственных интересов отвечают события, происходящие на Украине.

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