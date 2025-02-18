Президент Грузии Кавелашвили: Страну подталкивали к войне с Россией

После начала конфликта на Украине внешние силы подталкивали Грузию к войне с Россией, оставляя республику наедине с ядерной державой. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью Radio Courtoisie.

По его словам, республике обещали передать оружие для войны с Россией. Он добавил, что молодые проевропейцы заставляли тогдашнее правительство сделать это. Кавелашвили отметил, что такие призывы заявлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине — республику призывали присоединиться к санкциям и послать добровольцев на Украину. Он также заметил, что Грузия не является членом НАТО и Евросоюза.

Он добавил, что в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ. Кавелашвили раскритиковал действия экс-президента страны Саломе Зурабишвили, которая «стояла за спиной Молдавии и Украины».

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявил, что Тбилиси в первую очередь интересуют национальные интересы Грузии и будущее страны, а не что напишут в резолюции Европейского союза по этому поводу. Он добавил, что на вопрос о важности защиты собственных интересов отвечают события, происходящие на Украине.