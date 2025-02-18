Причиной страшных болей у путешественницы оказались мозговые черви

Британка заразилась личинками крысиного легочного червя на отдыхе на Гавайях

Жительница Великобритании после трехнедельного отпуска в Таиланде, Японии и на Гавайях стала жаловаться на страшные боли и оказалась заражена мозговыми червями. Историей 30-летней путешественницы поделилось издание Mirror.

Вернувшись с отдыха, британка начала испытывать жжение в ступнях, которое затем распространилось на ноги, из-за чего к ним невозможно было прикоснуться, рассказал врач Карлос А. Порталес Кастильо, который лечил ее в больнице общего профиля Массачусетса. Прежде чем обратиться за лечением к этому специалисту, женщина сдала анализы в другом медицинском учреждении, но результаты были в порядке. Единственным отклонением от нормы стал повышенный уровень лейкоцитов.

Когда жжение у женщины распространилось на тело, руку, появились мучительная головная боль и галлюцинации, соседка отвела ее в другую больницу, где врачи установили, что причиной ее проблем со здоровьем стало заражение человека личинками крысиного легочного червя. После шестидневного курса стероидов и противопаразитарных препаратов британку выписали домой.

Невролог и специалист по инфекционным заболеваниям Джозеф Зунт предположил эозинофильный менингит, когда узнал, что на Гавайях девушка несколько раз купалась в океане и часто ела салат и суши. По словам Цунта, крысиный легочный червь является эндемичным, на Гавайях им легко заразиться.

Заразиться можно из нескольких источников: при употреблении в пищу сырых или недоваренных инфицированных улиток или слизней; употреблении в пищу овощей или фруктов, зараженных инфицированными улитками, слизнями или плоскими червями, а также слизью улиток или слизней, или при употреблении в пищу инфицированных паратенических хозяев (например, наземных крабов, пресноводных креветок или лягушек), которые съели инфицированную улитку Джозеф Цунт невролог

Ранее нутрициолог, консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина рассказала владельцам домашних животных о способах обезопасить себя от паразитов. Чтобы снизить риск заражения, она посоветовала прежде всего скорректировать питание, добавив в рацион фенхель, укроп и имбирь, чтобы стимулировать кислотность желудочного сока.

