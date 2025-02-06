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11:28, 6 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Владельцам домашних животных рассказали о способах обезопасить себя от паразитов

Нутрициолог Сергунина: Корректировка питания снизит риск заражения паразитами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Одной из самых серьезных угроз для домашних животных и их владельцев являются паразиты, предупредила нутрициолог, консультант по пищевому поведению, эксперт научного отдела МИИН Вероника Сергунина. О способах обезопасить себя от блох, гельминтов и других паразитов она рассказала «Ленте.ру».

Сергунина сообщила, что от собак и кошек людям могут передаваться токсокары и токсоплазы, вызывающие токсокароз и токсоплазмоз соответственно. Она уточнила, что эти паразиты особенно опасны для беременных женщин. Кроме того, у домашних животных могут быть блоки, которые переносят яйца гельминтов. Мелкие грызуны, такие как хомяки, могут быть переносчиками лептоспироза и сальмонеллеза. Эти заболевания передаются через контакт с выделениями животных или зараженными предметами.

Чтобы снизить риск заражения паразитами, нутрициолог посоветовала прежде всего скорректировать питание. Она порекомендовала добавить в рацион фенхель, укроп и имбирь, чтобы стимулировать кислотность желудочного сока, а также теплую воду, рукколу, редьку, редис, специи и другие травы — они помогут избежать застоя желчи.

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Для профилактики паразитов Сергунина рекомендовала следить и за здоровьем кишечника.

Включите в рацион больше клетчатки, продуктов-пребиотиков (чеснок, лук, зеленые бананы, топинамбур) и ферментированных продуктов (квашеная капуста, кимчи, кокосовый йогурт). Они помогают поддерживать здоровую микробиоту кишечника, в которой паразиты хуже приживаются

Вероника Сергунинанутрициолог, консультант по пищевому поведению

Нутрициолог призвала россиян не забывать регулярно профилактировать животных и соблюдать правила гигиены. Мытье рук после контакта с животными, регулярная обработка лежанок, игрушек, мисок и других предметов, с которыми контактирует питомец, мытье обуви после прогулки существенно снижают риск инфицирования, отметила она.

Ранее нутрициолог Марина Мальцова научила россиян правильно избавляться от паразитов. По ее словам, для лечения такого рода инфекций нужен комплексный подход.

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