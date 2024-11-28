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15:35, 28 ноября 2024Забота о себе

Россиян научили правильно избавляться от паразитов

Педиатр Мальцова: в профилактике паразитов нужен комплексный подход
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yarden / Unsplash

Для лечения паразитарных инфекций нужен комплексный подход, заявила педиатр, нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова. Правильно избавляться от паразитов она научила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Мальцовой, прежде всего важно поддерживать гигиену и не забывать мыть руки перед едой и после улицы, тщательно обрабатывать продукты, особенно сырые, а также выбирать надежные рестораны, где соблюдают санитарные нормы. Врач также призвала регулярно мыть домашних животных и проверять их на паразитов у ветеринара.

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Второй совет Мальцовой — обязательно укреплять иммунитет.

Паразиты легче проникают в организм, когда его защитные силы ослаблены. Чтобы снизить риск заражения, надо включить в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, — например, чеснок, тыквенные семечки, гранат, имбирь, морковь и специи

Марина Мальцоваврач-педиатр, нутрициолог

При появлении тревожных симптомов, которые могут быть признаками паразитарных инфекций, необходимо немедленно обратиться к терапевту или узким специалистам — гастроэнтерологу, аллергологу-иммунологу и инфекционисту, добавила она. Выявить наличие паразитов помогут современные анализы крови.

«В дополнение к антипаразитарным препаратам и в качестве профилактики можно использовать комплексы на основе растительных экстрактов. Существуют целые программы очищения организма, которые помогают эффективно и мягко вывести паразитов, токсины и восстановить микрофлору», — объяснила педиатр.

Ранее Мальцова рассказала россиянам о путях заражения паразитарной инфекцией. Она предупредила, что паразиты легко проникают внутрь организма человека через полость рта, порезы и раны.

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