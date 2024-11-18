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11:35, 18 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о путях заражения паразитами

Педиатр Мальцова: заразиться паразитами можно через грязные фрукты и сырую рыбу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ute Frevert / Wikimedia

Паразиты легко проникают внутрь организма человека через полость рта, порезы и раны, предупредила педиатр, нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова. Основные пути заражения и симптомы инфицирования она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что подхватить паразитов может каждый человек, так как заражение происходит через продукты питания, животных и насекомых. Еще одной причиной может быть плохая гигиена. По ее словам, грязные фрукты и овощи, неочищенная вода и сырая пища (стейки с кровью, сырая рыба, суши) могут содержать гельминтов и других возбудителей инфекций. Также переносчиками опасных инфекций часто становятся комары, клещи и даже домашние животные, которые приносят паразитов на шерсти после прогулки, добавила Мальцова.

Еще один фактор риска — дверные ручки, выключатели и поручни в общественном транспорте: если не мыть руки, все эти поверхности могут накапливать инфекции и передаваться при прикосновении ко рту или глазам. Не стоит забывать, что паразиты могут скрываться в грязной воде, почве или на вещах, с которыми человек контактирует — особенно в экзотических странах, на даче, во время походов и пикников

Марина Мальцоваврач-педиатр и нутрициолог

Врач подчеркнула, что симптомы паразитарных инфекций могут быть похожи на симптомы других заболеваний. Однако основными признаками заражения она назвала постоянную усталость и нарушение сна, эмоциональную нестабильность, высыпания на коже, непредсказуемые изменения веса и нарушение пищеварения.

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