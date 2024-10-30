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11:00, 30 октября 2024Забота о себе

Девушка ослепла на один глаз из-за попавшего на контактные линзы паразита

The Sun: девушка ослепла на один глаз из-за попавшего под линзу паразита

Фото: Shutterstock / Fotodom

23-летняя Бруклин Маккасленд ослепла на правый глаз из-за неправильного ношения контактных линз. Ее историю рассказало издание The Sun.

Девушка сообщила, что потеряла зрение на одном глазу из-за паразита, попавшего под линзу, которую она не сняла во время купания в море. После отпуска с друзьями она обратилась к врачу с жалобой на ощущение песка в глазу, врач сказал, что у нее развилась инфекция.

«Я носила линзы с восьми лет. И носила их везде: в бассейне, в душе, плавала в них. Я даже промывала контейнер для контактных линз водопроводной водой, чтобы очистить его. Теперь я знаю, что этого делать нельзя», — рассказала девушка.

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В течение месяца врачи не могли установить точную причину ее сильных болей в глазу, в это же время Маккасленд стала замечать, что глаз стал видеть хуже. В итоге ей поставили диагноз «акантамебный кератит» — редкая глазная инфекция, поражающая двух из ста тысяч человек. Врачи предупредили, что на лечение понадобится около года, после чего ей смогут сделать пересадку роговицы.

«Меня пугает мое состояние. Я не могу ориентироваться в пространстве, когда поднимаю вещи или открываю двери. И к этому трудно привыкнуть», — призналась Маккасленд.

Ранее химик Алексей Панов предупредил россиян о влиянии алкоголя на зрение. По его словам, из-за употребления алкоголя часто наблюдаются нарушения восприятия изображений.

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      Вера Владзиевская
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