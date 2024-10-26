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06:00, 26 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о влиянии алкоголя на зрение

Химик Панов предупредил россиян о влиянии алкоголя на зрение

Фото: Unsplash

Злоупотребление алкоголем оказывает существенное негативное воздействие не только на печень и почки, но и на зрительную систему, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

На фоне употребления алкоголя весьма часто наблюдаются нарушения восприятия изображений, уточнил эксперт. При этом одним из наиболее сложных процессов является диплопия, для которой свойственно двойное или тройное изображение предметов.

При длительном, хроническом употреблении алкоголя также может искажаться восприятие цветов и ухудшаться адаптационная способность к рассматриванию предметов, сообщил Панов. Он добавил, что это становится особенно заметно в темное время суток и при управлении транспортом в условиях плохой видимости.

По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук Татьяны Черняковой, самыми опасными повреждениями зрительного анализатора являются поражение сетчатки и зрительного нерва.

Поражение центральных отделов сетчатки, области желтого пятна приводит с постепенному снижению четкости изображений, изменению восприятия цветов и форм предметов, делая их менее яркими и с нечеткими контурами. В результате затрудняется распознавание лиц и становится сложным выполнение задач, требующих высокой остроты зрения

Алексей Пановхимик

Токсическое поражение приводит к развитию нейропатии зрительного нерва, предостерегла врач. «Данный процесс является необратимым и усугубляется дефицитом витаминов группы В, особенно В1 (тиамин) и В12 (цианокобаламин), которые сопровождают хроническое течение алкогольной интоксикации. К сожалению, большинство утраченных функций не поддаются полному восстановлению даже после отмены употребления алкоголя», — заключила специалист.

Ранее врач-андролог, уролог Батор Гончиков предупреждал о том, что алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо, поскольку при частом употреблении спиртного наблюдается снижение уровня тестостерона.

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      Екатерина Смирная
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