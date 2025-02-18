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14:47, 18 февраля 2025Экономика

Возможные потери Индии от тарифов Трампа оценили

City Research: Индия может терять по $7 млрд в год от повышения тарифов США
Вячеслав Агапов

Фото: Amit Dave / Reuters

Ежегодные потери Индии от возможного повышения торговых тарифов со стороны США могут составить семь миллиардов долларов. Последствия вероятного ужесточения политики со стороны администрации Трампа оценили для The Times of India эксперты американской аналитической компании City Research, сообщает РИА Новости.

Сильнее всего от повышения торговых пошлин пострадает экспорт индийских лекарств, химикатов, ювелирных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, отмечают эксперты.

За 2024 год Индия поставила американским партнерам товаров на 74 миллиарда долларов. Драгоценных камней экспортировали на 8,5 миллиарда, фармацевтических товаров — на 8 миллиардов, а продукции нефтехимической отрасли — на 4 миллиарда долларов.

В попытках ослабить напряженность в торговле с США индийские власти уже вдвое снизили пошлины (со 100 до 50 процентов) на поставки американских мотоциклов, а также уменьшили на 50 процентов (до 100) тариф на американский алкоголь.

Ранее Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на всю продукцию из стран БРИКС. Такую меру он пообещал ввести в ответ на попытки отказаться от использования в торговле американского доллара. Помимо России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Бразилии пошлины могут поднять также для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта, Эфиопии и Индонезии.

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