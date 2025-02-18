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11:45, 18 февраля 2025Россия

Пьяный житель Подмосковья набросился на игравших в подъезде детей и попал на видео

В Балашихе пьяный мужчина напал на игравших в подъезде детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковной Балашихе пьяный местный житель напал на 11-летнего мальчика и двух девочек, игравших в подъезде жилого дома, из-за того, что дети якобы громко себя вели. Часть конфликта попала на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как россиянин требует от мальчика в футболке одеться и выйти на улицу, а когда тот отказывается, обзывает его матом. Ребенок отвечает взрослому тем же, после чего мужчина набрасывается на несовершеннолетнего, в результате чего школьник падает.

Как утверждают родители мальчика, в результате он ударился головой о плитку и получил сотрясение мозга. Обращались ли они в полицию, не уточняется.

Ранее в городе Артем Приморского края водитель автобуса избил 14-летнего школьника. Как выяснилось, подросток не оплатил проезд и вышел на улицу. Тогда мужчина догнал его и ударил по лицу.

ЖЗЛ
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