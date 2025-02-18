Раскрыто влияние аномальной погоды на природу под Москвой

Минэкологии: Аномальное тепло отразилось на природе Подмосковья

Аномально теплая зима в начале 2025 года отразилась на природе Подмосковья. Влияние нетипичных температур на окружающую среду раскрыли в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, передает «Радио 1».

Так, несвойственную активность проявили находящиеся в зимней спячке животные и растения. Например, в городском округе Мытищи выросли первые подснежники. «Эти хрупкие цветы преждевременно пробились сквозь землю, став символом обманчивой весны в январе», — рассказали в ведомстве.

В Минэкологии предупредили, что столь теплая погода зимой опасна и для людей. Лед на водоемах в регионе остается непрочным весь сезон, поэтому специалисты призвали жителей воздержаться от выхода на него.

В начале февраля на фоне аномального потепления в Дмитровском городском округе Подмосковья вырос редкий гриб — саркосома шаровидная. Традиционно гриб растет в апреле–мае на земле и почве и подстилке в старых хвойных и смешанных лесах.