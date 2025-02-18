Раскрыты кулуарные обсуждения Запада о размещении миротворцев на Украине

WSJ: В Европе обсуждают размещение миротворцев вдали от границы Украины

Западные страны ведут кулуарные обсуждения о размещении миротворцев на Украине. Детали раскрыло The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Американские чиновники обсуждают размещение европейских миротворческих войск на Украине в качестве «сдерживающего фактора» для охраны границ, которые появятся в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом.

В свою очередь, в Европе считают такой вариант слишком рискованным. По мнению неназванных европейских чиновников, миротворческие войска должны быть размещены вдали от потенциальной границы или выполнять функцию обучения украинских военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. На встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица ЕС, лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также генсек НАТО Марк Рютте.