Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

Sole 24 Ore: Мелони недовольна прошедшими в Париже консультациями по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими накануне в Париже консультациями по Украине. По данным газеты Sole 24 Ore, политик выразила недовольство форматом встречи.

Мелони считает, что конфликт на Украине следует обсуждать вместе с главами всех стран Европейского союза, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.

Премьер заявила остальным участникам консультаций, что является противником учреждения «антитрамповского формата» по Украине. По словам политика, Соединенные Штаты стремятся решить украинский конфликт, а европейские государства должны им в этом помочь.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. На встрече присутствовали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Встречу по Украине в Париже сочли сигналом о разобщенности внутри ЕС

Президент Республики Сербской Милорад Додик (энтитет Боснии и Герцеговины) заявил, что то, как прошла экстренная встреча лидеров стран Евросоюза по Украине в Париже, говорит о разобщенности внутри ЕС.

В Европе царит своего рода хаос. В Париже проходит встреча, которая вызывает разногласия, поскольку в ней участвуют не просто официальные лица ЕС, а самые важные деятели этой организации Милорад Додик Президент Республики Сербской

По словам политика, все, кто раньше был против новой администрации президента Соединенных Штатов, теперь встают в очередь, чтобы с ней договориться.

Лидеры ЕС подтвердили право Украины на «мир через силу»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились, что Киев «заслуживает мира через силу».

Мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что экстренный саммит в Париже не принял никаких решений по Украине.

Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения Дональд Туск Премьер-министр Польши

Однако, по его словам, присутствующие согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что участники саммита преследуют цель не допустить мира на Украине. По его словам, эти страны три года «неустанно подливали масло в огонь украинского конфликта».