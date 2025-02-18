Раскрыты планы Путина и Трампа в день российско-американских переговоров

Путин и Трамп покинут свои резиденции в день переговоров России и США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в день российско-американских переговоров в саудовском Эр-Рияде покинут официальные резиденции ради поездок по своим странам. Об этом сообщаетРИА Новости.

Отмечается, что во вторник Путин будет работать в Санкт-Петербурге. «В северной столице он проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ», — передает агентство.

В то же самое время Трамп планирует поездку в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он собирается подписать ряд указов.

Переговоры между Россией и США начались утром 18 февраля. Российскую делегацию представляют глава МИД Сергей Лавров и советник российского лидера Юрий Ушаков.